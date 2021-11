Streaming : Quand Tidal devient gratuit, Spotify ajoute les paroles

La bataille du streaming musical se joue à coups de nouvelles fonctionnalités et d’adaptation des offres.

Alors que certains services de streaming vidéo, en l’occurrence Netflix, augmentent leurs prix, c’est tout le contraire qui vient de se passer dans le domaine du streaming de musique. La plateforme Tidal, acquise en 2015 par le rappeur américain Jay-Z, a annoncé le lancement d’un nouveau plan tarifaire baptisé Tidal Free. Disponible pour le moment uniquement aux États-Unis, elle permet, comme son nom l’indique, d’accéder gratuitement à son catalogue de plus de 80 millions de chansons. L’écoute sera par contre interrompue périodiquement par des publicités de Tidal et la qualité du streaming limitée à 160 kbps (contre 1411 kbps pour l’abonnement Tidal HiFi et 9216 kbps pour l’abonnement Tidal HiFi Plus). Cette nouvelle offre comporte d’autres limitations, comme l’absence de mode hors connexion ou de diffusion de paroles en temps réel.