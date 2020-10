Quelques jours après la fin du mercato, le climat est à l’apaisement au PSG. C’est du moins ce qu’on veut nous faire comprendre. Entre un début de championnat raté et des droits télés qui menacent de s’envoler, les sujets qui fâchent ne manquent pas.

Rien de tout ça: c’est entre Thomas Tuchel et Leonardo que la tension est montée dans les tours ces dernières semaines. Les deux hommes se toléraient tout juste jusque-là, désormais ils s’évitent.

Quand le coach allemand a l’audace de se plaindre d’un mercato timide – «Avec ce groupe, on ne peut pas demander la même chose» – il se fait immédiatement rappeler à l’ordre par le directeur sportif: «On n'a pas aimé la déclaration. (…) S'il décide de rester, il doit respecter la politique sportive.»

Alors Thomas Tuchel a mis de l’eau dans son vin, bien aidé par les arrivées récentes de trois joueurs (Kean, Rafinha et Danilo Pereira). Des renforts de dernière minute qui tombent à pic, mais suffisent-ils à faire passer la pilule?

«J'ai juste donné mon avis sur notre situation, a tempéré Tuchel en conférence de presse jeudi. Dans le football, je ne prends jamais les choses de manière personnelle. C'est comme cela, on n'a pas eu de contacts après. J'ai donné mon avis parce que je pense que c'est mon job d'entraîneur. Leonardo a donné son avis et maintenant les choses sont claires. Maintenant, on peut avancer. Pour moi, ce n'est pas personnel.»