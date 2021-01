Insolite : Quand Ty Dolla Sign interprète du Nirvana

Le rappeur californien a improvisé à la guitare et a joué «Smells Like Teen Spirit». Le résultat est plutôt pas mal.

Bien souvent, les rappeurs ont mauvaise presse pour leurs frasques à répétition. Il est en revanche plus rare de les voir au boulot, détendu et, qui plus est, avec un instrument de musique entre les mains. C’est pourtant la séquence qu’a partagée Ty Dolla Sign sur Twitter.