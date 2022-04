Etats-Unis – Quand un cruel «Beatles» du groupe EI tombe le masque

États-Unis : Quand un cruel «Beatles» du groupe EI tombe le masque

Le procès d’El Shafee el-Sheikh, accusé d’avoir fait partie d’un trio de djihadistes particulièrement cruels surnommés «les Beatles», a débuté il y a dix jours.

En s’installant à la barre des témoins d’un tribunal américain, plusieurs anciens otages du groupe État islamique (EI) ont dévisagé avec insistance l’accusé: pour la première fois, ils voyaient les traits d’un de leurs probables geôliers et bourreaux.

«Pas une si bonne idée…»

Et pour cause: ces trois hommes portaient en permanence une cagoule intégrale, avec une simple fente pour leurs yeux, ainsi que des gants. «Ils essaient toujours de protéger leur identité», a confié vendredi à la barre le photographe français Edouard Elias, otage de juin 2013 à avril 2014. «Avec les autres gardiens, j’ai réussi à voir certains détails, mais pas avec eux. À peine ai-je distingué une peau un peu plus foncée…», a-t-il ajouté.