Alors que le ballon est sorti du terrain et a atterri dans ses bras, sur la touche, l’entraîneur des Bleu et Blanc l’a immédiatement lancé vers l’un de ses défenseurs.

Le pire, c’est que cette touche improvisée n’a fait l’objet d’aucune contestation du camp adverse. L’arbitre n’a pas non plus relevé l’infraction et le jeu s’est donc poursuivi comme si de rien n’était.