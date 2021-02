Obnubilé par l’argent et le pouvoir, Rory (Jude Law) embarque sa femme Allison (Carrie Coon) et leurs deux enfants un peu contre leur gré dans son Angleterre natale pour y lancer une affaire. Au cœur des années 1980, cet entrepreneur fourbe et ambitieux pense pouvoir gagner beaucoup d’argent avec des affaires obscures. Mais, au lieu de cela, il accumule les dettes en vivant au-dessus de ses moyens. Son comportement narcissique et les mensonges qu’il sert à sa femme vont faire sombrer leur couple.