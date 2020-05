Canton de Berne

Selle de chevreuil pour un lynx gourmet

Une Bernoise a installé une caméra à vision nocturne dans la zone boisée à côté de son bureau. Elle est enthousiasmée par les scènes de la vie sauvage qu’elle a pu capturer.

Dimanche dernier, Sandra Moyo, une Bernoise habitant près d’une zone boisée de la commune de Rüti bei Büren, a eu une vision d’horreur. Elle est tombée sur un chevreuil déchiqueté en deux. Deux jours plus tard, cette femme de 36 ans a placé une caméra de surveillance à vision nocturne non loin des lieux.

Les photos de son piège, prises les nuits suivantes, ont impressionné Sandra Moyo. «J'ai trouvé passionnant de voir comment différents animaux sauvages ont manipulé la bête déjà morte», a raconté la Bernoise. En plus du lynx dans l'extrait vidéo ci-dessus, un renard et des chiens sont venus se nourrir sur la carcasse du cervidé pendant la journée.

Environ 300 lynx en Suisse

«Au final, il ne restait plus que la dentition et la colonne vertébrale du chevreuil», a constaté Sandra Moyo, sur place. La trentenaire peint elle-même des animaux et s'inspire des clichés de la faune sauvage. Le lynx, lui, est revenu sur les lieux, même plusieurs jours après que la carcasse a été enlevée.

Selon les statistiques officielles, environ 300 lynx vivent aujourd'hui dans les forêts suisses. Mais le plus grand chat sauvage d'Europe vit bien camouflé et se déplace principalement au crépuscule et la nuit, ce qui fait que la population le croise rarement. En Suisse, le lynx se nourrit principalement de gibier tels le chevreuil et le chamois, qu'il traque. Une fois repérée, il saute sur sa proie, la retient avec ses pattes avant et la tue d'une morsure à la gorge.