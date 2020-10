Saint-Prex (VD) : Quand un pactole d’or inattendu cause une mine de problèmes

Un litige oppose depuis quatre ans un promeneur vaudois et deux frères. Le premier avait découvert, puis dissimulé et à la fin rendu de l’or trouvé dans le terrain des seconds.

Une belle âme qui a su résister à la tentation d’une richesse aussi fulgurante qu’indue, ou un vulgaire voleur perdu dans ses contradictions, emmêlé entre esprit chevaleresque et cupidité? Pour Me Samuel Perroud, l’avocat d’un jeune promeneur vaudois tombé par hasard sur un incroyable pactole d’or en novembre 2016 dans un chantier privé à Saint-Prex (VD), le premier postulat est le bon. Mais pour Me Jean-Philippe Heim, avocat des deux frères propriétaires du terrain où se trouvaient les quelque 5000 pièces scintillantes d’une valeur de 1,3 million de francs, trouvées après trois soirs de fouilles répétées, c’est le second postulat qui est juste.