France

Quand un skipper se fait aussi scientifique pour traquer le plastique

Fabrice Amedeo se prépare à reprendre le large en solitaire, mais ses prochaines courses ne seront pas que sportives. Pour le prochain Vendée Globe, son embarcation sera équipée d'un capteur pour emprisonner les microplastiques.

Comme quelques autres skippers, l'ancien journaliste participe déjà à des campagnes de mesures du CO2 ou de la température de l'eau. Mais pour le prochain Vendée Globe, course à la voile sans escale autour du monde qui devrait partir des Sables-d'Olonne, dans l'ouest de la France, le 8 novembre, son Imoca «Newrest – Arts et fenêtres» a été équipé d'un capteur plus original.