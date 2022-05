Suisse : Quand une avocate mythomane créa un incident diplomatique avec le Brésil

Vendredi, le Ministère public neuchâtelois a ouvert une procédure pour induction de la justice en erreur contre un jeune métis se disant victime d’une attaque raciste. Une affaire qui en rappelle une autre.

En 2009, une Brésilienne établie en Suisse avait accusé des néonazis de l’avoir agressée alors qu’il s’agissait d’un cas d’automutilation. dr

En janvier dernier, un jeune métis neuchâtelois mettait en émoi l’opinion publique en postant sur les réseaux sociaux des photos de son visage ensanglanté portant une inscription de croix gammée. Il se disait victime d’une attaque raciste.

Un jeune Neuchâtelois s’était dit victime d’une «attaque raciste» en janvier. DR

Sauf que vendredi, le Ministère public a écarté la piste de l’agression raciste pour privilégier celle de la mythomanie. Une procédure a été ouverte contre le jeune homme pour induction de la justice en erreur.

Cette affaire en rappelle une autre. En 2009, la Suisse a frôlé l’incident diplomatique avec le Brésil. Une avocate brésilienne de 26 ans employée par une multinationale avait prétendu avoir été rouée de coups de pied et agressée au couteau par trois néonazis. Ceux-ci lui auraient tailladé le corps et inscrit «SVP» (UDC, en allemand) sur ses jambes, son ventre et son dos. Elle disait avoir fait une fausse couche après cette agression survenue près d’une gare zurichoise. À cause de cette attaque, elle aurait ainsi perdu les jumelles qu’elle attendait.

La presse brésilienne présenta ces faits comme une agression raciste et xénophobe témoignant de la montée de l’extrême droite. Selon le site du très populaire journal O Globo, le ministre des Affaires étrangères du Brésil avait convoqué l’ambassadeur de Suisse pour demander des explications. Le père de la prétendue victime, un ancien prof d’université, avait reproché à la police zurichoise d’avoir pris l’affaire à la légère.

Mais celle-ci s’était vite dégonflée. L’Institut de médecine légale de l'Université de Zurich a pu démontrer que la jeune femme n’était pas enceinte et que ses blessures résultaient d’une automutilation. Les experts ont pu remarquer qu’aucune des nombreuses entailles ne se trouvait dans une zone sensible comme les seins ou le pubis. Par contre, elles étaient toutes de forme semblable. La Brésilienne a finalement été condamnée à 90 jours-amende à 120 francs avec sursis pour avoir induit la justice en erreur et a été expulsée de Suisse.



«Délits imaginaires» à Paris

En 2004, un cas similaire se déroulait à Paris. Une femme de 23 ans avec un T-shirt déchiré et une croix gammée sur le ventre disait avoir été victime d’une attaque antisémite commise dans un RER par «quatre Maghrébins et deux Noirs». Les agresseurs auraient même renversé le landau de son enfant de 13 mois. L’affaire a eu un fort retentissement médiatique. «Le train de la honte», titrait un journal. Le président Jacques Chirac évoquait son «effroi» avant d’indiquer que «les auteurs de cet acte honteux» seraient retrouvés et punis.

Mais les images de vidéosurveillance ont démenti la version servie par la victime présumée. La police parisienne a pu déterminer qu’il s’agissait d’une «dénonciation de délits imaginaires». La jeune femme a admis aux enquêteurs qu’elle avait tout inventé pour attirer l’attention de son compagnon.