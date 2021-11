Football – Quand une banderole finlandaise se transforme en partie de scrabble

À la base, il s’agissait d’une simple banderole posée par un groupe de fans, comme des milliers d’autres à travers les stades du globe. L’inscription semble pouvoir se traduire par «virage nord», qui s’écrit donc «Pohjoiskaarre» en finnois. Celle-ci n’aura pas suffi à mener l’équipe nationale de Finlande à la victoire, encore moins à la place de barragiste du groupe D en vue de la Coupe du monde au Qatar. La France était trop forte (0-2), l’Ukraine a gagné en Bosnie: raté. Sauf que ladite banderole s’est vite vue détourner de son but premier.

La toile francophone, pas franchement habituée à des mots composés ainsi, lui a donné une seconde vie. Celle d’une partie de scrabble, avec des nuances des «Chiffres et des lettres». Tout est parti du mot «Aspirera», qu’on peut effectivement former avec huit des treize lettres présentes en bleu sur fond blanc. Et puis cela a fait boule de neige.