Sortie cinéma

Quand une comète menace la planète entière

«Greenland» suit une famille qui lutte pour sa survie, alors que l’apocalypse qui s’annonce semble inévitable.

C’est compliqué entre John (Gerard Butler) et sa femme Allison (Morena Baccarin). Leur couple a vécu des passages sombres, mais ils essaient tout de même de garder le lien pour le bien de leur fils de 7 ans, Nathan (Roger Dale Floyd). Alors qu’ils organisent un repas entre amis, les images de Clarke, une comète interstellaire, passent sur toutes les chaînes d’information. Mais personne ne réalise qu’elle s’apprête à dévaster la Terre entière…

«Sélectionnés» pour être évacués, puis séparés en plein chaos, John et sa famille vont alors être confrontés aux pires et aux meilleurs comportements humains qui soient, tandis qu’ils essaient de se retrouver.

D’abord, on se laisse prendre par «Greenland» dans une première partie efficace. Ric Roman Waugh («La chute du président») parvient à saisir la panique et la tension en privilégiant les réactions et comportements des personnages au grand spectacle de destruction massive.