Cyclisme Quand une vache rend fou Nino Schurter

En pleine course, l’octuple champion du monde de VTT s’est retrouvé bloqué sur une route étroite par une invitée surprise.

Lors de l’avant-dernière étape, vendredi, Schurter et Forster faisaient la course en tête lorsqu’ils se sont retrouvés derrière une vache. Problème: la route, extrêmement étroite, ne leur permettait pas de la dépasser malgré leurs nombreuses tentatives. Ce fait de course a provoqué l’impatience du Grison qui, dans le feu de l’action, a semblé s’agacer. Puis , après pas loin d’une minute, l’animal s’est décidé à s’écarter et les coureurs ont pu reprendre leur rythme effréné.