Quand vérifier ce qu’il reste dans notre réfrigérateur se fait par caméra

Qui ne connaît pas cela? Vous êtes en train de faire vos courses et vous n’avez aucune idée s’il reste encore des œufs, du lait et de la bière dans le réfrigérateur. Ce n’est pas un problème si vous êtes l’heureux propriétaire d’un réfrigérateur intelligent – notamment d’un iQ500 de Siemens . Le réfrigérateur-congélateur pose libre n’est pas seulement esthétiquement plaisant, il dispose également d’une caméra intégrée. Grâce à l’application Home Connect, vous accéderez à votre réfrigérateur où que vous soyez.

Le temps où on achetait des aliments qui se trouvaient déjà dans le frigo est définitivement révolu.

Grâce à différentes caméras et à une application, le propriétaire a la possibilité de voir ce qu’il y a dans son frigo où qu'il se trouve.

L’expert en cuisine

Mais les caméras ne sont pas seulement utilisées dans les réfrigérateurs. La marque Miele a lancé sur le marché des fours à caméra intégrée. Grâce à l’intelligence artificielle, la fonction «Smart Food ID» reconnaît le plat enfourné. Si le cuisinier ou la cuisinière confirme la plat suggéré, la température et le temps de cuisson sont automatiquement programmés et le processus de cuisson est lancé.

Avec Smart Food ID, la caméra reconnaît le plat qui se trouve dans le four et affiche l'image sur l'écran d'affichage.

À l'heure actuelle, la caméra est capable de reconnaître plus de 20 plats différents, notamment les légumes au four méditerranéens, les rôtis ou les muffins.

Une deuxième innovation en matière de fours aura de quoi réjouir les amateurs de pizzas. Le mot magique est Smart Browning Control. Il s’agit de choisir entre pizza surgelée et pizza fraîche et de démarrer le processus. La caméra reconnaît à la cuisson si la pizza est cuite.

Presque comme un professionnel

Pour des steaks saisis à la perfection, il existe également une nouveauté: les plans de cuisson électriques à induction avec TempControl et CookAssist de Miele, ce dernier étant basé sur une application. Elle vous guide pas à pas, à l'aide de photos, en commençant par le chauffage de la poêle et jusqu'au degré près de la cuisson, traçable sur votre téléphone. Lorsque la température souhaitée est atteinte, vous êtes invité à mettre la viande dans la poêle.

Pour les étapes suivantes, notamment pour savoir à quel moment retourner l’escalope, il suffit de suivre l’application. Vous n’aimez pas les steaks? Pas de problème, car 15 autres recettes y sont intégrées, dont le poulet au curry, les rösti ou les crêpes. Et le nombre de recettes disponibles est régulièrement mis à jour via l’application.

La lave-vaisselle turbo

À chacun le sien

Une machine à café intelligente fait le même café que d’autres appareils non connectées, sauf qu’elle offre plus de confort par rapport aux machines à café ordinaires. Selon le modèle, elle peut être contrôlée à l’aide d’une application pour Smartphone ou via un assistant vocal tel qu’Alexa, Siri ou Google Assistant. La CTL636EB6 de Bosch s’intègre très facilement dans une cuisine intégrée.