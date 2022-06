Mode équitable à petits prix: Quand vos vêtements usagés se transforment en streetwear

La société Rework a été fondée en 2019. Depuis, le label a des filiales à Zurich, Berne, Bienne et Thoune, notamment sous le nom de «Second Chance». Les magasins de la chaîne vintage Fizzen vendent également des hauts, des pantalons et des accessoires fabriqués à partir de vêtements usagés. Un habit coûte en moyenne 40 francs.

Produire durablement en Inde, est-ce possible?

«Le rework ne doit pas être le privilège d’une couche de la population qui gagne bien sa vie, mais être ouvert aux personnes aux revenus modestes», insiste Kaspar Schlaeppi. Même si l’objectif est de produire bientôt un tiers des vêtements en Suisse, la majeure partie est actuellement fabriquée en Asie, et plus précisément en Inde. Dans ces usines, des tonnes de vêtements sont triés chaque jour pour finir dans les conteneurs de vêtements usagés américains et européens. Les «Vintage Pickers» fouillent dans les montagnes de vêtements et collectent la matière première nécessaire pour le rework, qui sera ensuite cousue selon les critères du design suisse.