ROUTES VIRTUELLES - Quand votre trajet préféré devient un jeu de course

Il est déjà possible de reproduire de célèbres circuits de course avec des graphismes étonnamment réalistes dans les jeux informatiques et les simulateurs de course. Mais que diriez-vous de faire la même chose avec votre parcours préféré, un fameux col de montagne ou votre trajet domicile-travail? Grâce à la start-up zurichoise Way Ahead Technologies et au soutien de Porsche, cela va désormais être possible.



Avec son projet Virtual Roads, il suffit d’un smartphone moderne et de l’application de Way Ahead pour pouvoir numériser soi-même n’importe quel parcours carrossable et de se le repasser sous forme de jeu vidéo. Voici comment cela fonctionne: on fixe le téléphone portable dans un support derrière le pare-brise. La caméra filme le parcours pendant le trajet; l’application enregistre en même temps les données du capteur du smartphone. Virtual Roads convertit ensuite les données recueillies en 3D et ce, en moins d’1% du temps que prendrait un processus de numérisation classique au laser.

Visualisation sur le smartphone

À l’heure actuelle, le fichier issu de ce processus est compatible avec des jeux de course comme «Assetto Corsa», mais à l’avenir, il sera possible de visualiser le parcours sur n’importe quel simulateur équipé en conséquence, voire directement sur l’écran du téléphone portable. «Après plusieurs années de développement, notre logiciel est aujourd’hui si avancé qu’il est capable de réaliser la numérisation de parcours pouvant aller jusqu’à huit kilomètres en moins d’une heure pour Virtual Roads», affirme Roger Rueegg, CEO et fondateur de Way Ahead Technologies. À l’avenir, il est envisageable de saisir également les données des capteurs du véhicule, comme l’accélération latérale ou le réglage du châssis et de les intégrer dans la simulation numérique. Sans compter qu’il sera possible de partager ses propres parcours avec d’autres utilisateurs.

Le pilote de course allemand et vainqueur du Mans, Timo Bernhard, a démontré que Virtual Roads fonctionne vraiment sur tous les parcours carrossables du monde, au volant de la nouvelle Porsche 718 GT4 RS. Pendant qu’il faisait un rapide tour sur la piste de glace éphémère du GP Ice Race de Zell am See, son parcours a été enregistré et numérisé par Virtual Roads. Timo Bernhard a ensuite réalisé le parcours dans le simulateur de course. Comme dans tout jeu vidéo, il est possible d’opter pour le véhicule de son choix pour la course virtuelle et l’enregistrement du parcours n’a évidemment pas forcément besoin de se faire dans une Porsche. Les caractéristiques du parcours sont transposées de la manière la plus réaliste possible: un revêtement de chaussée irrégulier est reproduit par un simulateur par des vibrations, un virage abordé trop rapidement, par une sortie de route.

Le pilote de course allemand a fait un tour rapide au volant de la nouvelle Porsche 718 GT4 RS sur la piste de glace éphémère et l’a enregistré. Porsche Pour ce faire, le smartphone avec l’application suisse est monté dans un support derrière le pare-brise. Porsche L’application filme le parcours avec la caméra et enregistre simultanément les données du capteur du smartphone. Porsche

Pour Porsche, Virtual Roads est un projet digne de soutien. «Quand on demande aux gens quel est le plus beau parcours, chacun a sa propre idée. Ce sont surtout les caractéristiques de la topographie qui font le charme, qu’il s’agisse d’un col alpin particulier ou d’une légendaire route côtière», explique le responsable marketing de Porsche, Robert Ader. Et d’ajouter: «Nous voulons, nous aussi, veiller à cet effet de reconnaissance. Avec un processus de numérisation nettement simplifié qui permet à chacun de parcourir virtuellement son parcours préféré».