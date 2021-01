EDM : Quand W&W ressuscite le tube d’O-Zone

Le duo néerlandais a remixé «Dragosta din tei», titre du boys band moldave qui avait fait un carton en 2004.

«On a toujours adoré l’ambiance «feel good» du titre original. On pense que, maintenant plus que jamais, chacun peut tirer de l’énergie positive en écoutant ce morceau. On a l’espoir de pouvoir le jouer devant un public très très prochainement et de pouvoir danser dessus tous ensemble», ont dit Willem van Hanegem et Wardt van der Harst, de leurs vrais noms, dans un communiqué relayé par Youredm.com. Par le passé, les deux garçons s’étaient illustrés sur les tubes «Repeat After Me», «Arcade», «Rocket», «Bigfoot» ou encore «Waves», titre qui avait été choisi comme hymne officiel de Tomorrowland en 2014.