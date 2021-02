Mais ce mélange sport et politique n'est pas du goût d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois, âgé de 39 ans et qui a traîné sa carcasse dans tous les grands championnats européens au court de ses 22 ans de professionnalisme, n'a pas hésité - comme souvent - à mettre les pieds dans le plat et dire ce qu'il pensait de ce mélange des genres.