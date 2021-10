Football – Quand Zlatan fait plaisir à Zlatan

Toujours blessé

La veille, c’est avec ses coéquipiers et des membres du staff du Milan AC qu’il avait fêté son quarantième anniversaire. Blessé au tendon d’Achille, le Suédois n’a joué qu’un match depuis le début de la saison, le 12 septembre dernier contre la Lazio. Depuis, le tout nouveau quadragénaire est sur la touche et ne pourra donc pas non plus jouer avec la Suède pour les matches de qualification pour la Coupe du monde (9 et 12 octobre). De quoi pleinement profiter de sa nouvelle voiture, qui peut atteindre la vitesse maximale de 340 km/h.