Roger Federer et Alexander Zverev à Londres lors du Masters de 2018.

Depuis une année, les résultats 2020 (et certains de 2019) sont gelés pour cause de pandémie. L’ATP a toutefois annoncé qu’un dégel progressif sera néanmoins mis en place au cours des prochains mois, principalement pour les tournois qui n’ont pas été disputés en 2020.

De retour sur le circuit après une blessure au genou, le Bâlois a été l’un des grands bénéficiaires du système mis en place durant la pandémie. Sans avoir joué un seul match pendant plus d’une année, Federer est en effet resté au 6e rang mondial, avant de revenir à Doha au début du mois de mars.

«Je devrais être No 4 mondial»

Pour Zverev, le système est tout simplement ridicule. «Il n'y a pas plus grand fan de Roger que moi, mais il n'a pas joué pendant une année entière et il est au-dessus de moi au classement», s’est plaint l’Allemand, sans pour autant mettre personnellement Federer en cause.