VALAIS : Quantité et qualité pour le millésime 2022

Au total, 46’000 tonnes de raisin ont été mises en cave l’automne dernier (26’000 de rouge et 20’000 de blanc), soit 10% de plus que la moyenne de ces dix dernières années. A titre comparatif, on arrivait à peine à 23’000 tonnes en 2021, où le mildiou et le gel avaient fait des ravages.