Record de pluie à Fahy dans le Jura et grêle à Bâle

Orages : Pluie ou grêle: le ciel s’est abattu sur le Jura et Bâle

Un fort orage a traversé le nord-ouest de la Suisse, amenant d’importantes précipitations et de la grêle.

Et ce n’est peut-être pas fini: de nouveaux passages orageux pourront survenir ce lundi, plutôt dans l’après-midi. Les orages seront «parfois violents, avec de fortes pluies et également de la grêle possible, en particulier le long des Préalpes centrales et orientales», dit MétéoSuisse, qui s’attend à une accalmie en soirée.