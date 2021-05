Une amélioration à l’est de l’Europe permet de lever la mesure de quarantaine pour une série de pays et régions. Maldives et Costa Rica font par contre partie des nouveaux entrants.

Liste des pays à risque : Quarantaine au retour du Costa Rica et des Maldives, Kosovo et Bosnie exempts

Les régions en bleu foncé étaient déjà sur la liste, et y restent. Les régions en bleu très clair (comme la Lettonie) y sont placés dès le 17 mai. Les pays en bleu «intermédiaire» (comme la Grèce) la quittent dès demain. OFSP

L’OFSP a mis à jour sa liste des zones à risque mercredi, avec une nouvelle valse d’entrées et de sorties. Une détente de l’épidémie à l’est de l’Europe aboutit à la levée de l’obligation de quarantaine, dès demain jeudi, pour les pays suivants: Kosovo, Bosnie, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Macédoine, République tchèque et Ukraine. Il en va de même pour la Jordanie, l’Arménie et le Liban.

La situation s’est aussi améliorée au nord de l’Italie. Il ne sera plus nécessaire de subir une quarantaine si l’on rentre des régions Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie-Giulia et Toscane. Côté autrichien, la région de Vienne, et les länder Burgenland, Kärnten et Niederösterreich quittent aussi la liste.

À la plage en quarantaine?

Les rêves balnéaires des irréductibles vacanciers suisses risquent en revanche d’être perturbés. Le Costa Rica, destination prisée car peu restrictive à l’entrée, fait désormais partie de la liste des zones à risque. Les Maldives, deux semaines après avoir quitté la liste, y font leur retour. Ces deux pays sont soumis à la règle de la quarantaine dès le 17 mai.