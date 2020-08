Quarantaine: elle renonce à son vol et perd 500 francs

Comment profiter de vacances à venir alors que les annulations de vols sont encore monnaie courante et que la pandémie de coronavirus reprend de la vigueur et pourrait amener de nouvelles restrictions? «Contrairement à ce que l’on conseille en temps normal, il faut privilégier une organisation de dernière minute, indique Sandra Renevey. Se décider une semaine, voire moins, avant le départ, permet de s’assurer au plus juste de la situation dans le pays, des restrictions, des possibilités de vol. Le mieux est de consulter le site de l’association internationale du transport aérien (IATA) et de contacter les représentations du pays dans lequel on veut se rendre, pour ne pas se retrouver dans un endroit où tout sera fermé. Les voyageurs doivent également s’informer sur les quarantaines, ainsi que sur d’éventuels formulaires à remplir avant le départ, comme pour la Sardaigne.»