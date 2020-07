Partira, partira pas?

Quarantaine et pays à risques: un été plein de dilemmes

La liste édictée par la Confédération perturbe la planification des voyages des Suisses. Pour autant qu’ils décident de coopérer.

Avec son obligation de quarantaine pour quiconque revient d’un pays jugé à risque, le Conseil fédéral aura achevé de rendre la planification des vacances d’été aussi éprouvante que l’un des douze travaux d’Hercule. La nouvelle a plongé de nombreuses personnes dans l’embarras. Au moment de réserver son vol pour le Kosovo en janvier, Gani* ne s’attendait ni à une pandémie mondiale, ni à ce que son pays d’origine soit placé sur la liste suisse des zones à risque. «Ma famille et moi ne pouvons plus partir, car la quarantaine ne nous est pas possible au retour», regrette-t-il.