Vaccination Covid-19 - Quarantaine payée à 80%, la mesure ne convainc pas

La pratique, consistant à verser 80% du salaire au lieu de la totalité au personnel soignant lors d’une quarantaine, vise à inciter les personnes non immunisées à se faire vacciner.

«C’est une mesure totalement disproportionnée», estime Nicolas Walder, président de la fédération genevoise des établissements médico-sociaux, concernant la décision de l’Hôpital du Jura, relayée mercredi par la RTS . Dès le mois de septembre, l’établissement prévoit d’amputer 20% du salaire des employés lors d’une quarantaine. Dans les faits, la mesure cible exclusivement le personnel non immunisé.

En Suisse romande, les institutions de santé, publiques et privées, n’entendent pas suivre l’exemple jurassien. Seule exception: le canton de Neuchâtel. L’association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées s’est en effet prononcée en faveur de cette pratique, envisagée depuis plusieurs semaines. Jeudi, elle a envoyé une recommandation en ce sens à ses membres, libres de la suivre ou non.