Suisse : Quarantaine pour deux groupes d’une crèche et une classe à Nidau

En raison de plusieurs personnes positives au Covid-19, des dizaines d’enfants et du personnel d’encadrement devront se mettre à l’écart durant plusieurs jours.

L’Office du médecin cantonal bernois a ordonné la mise en quarantaine de deux groupes d’une crèche et une classe à Nidau (BE), à côté de Bienne. Rien que pour la crèche Himmelchen, pas moins de 46 personnes sont concernées, 36 enfants et 10 membres du personnel.