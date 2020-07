Quarantaine pour les 305 clients d’un club après un cas de Covid-19

race du désespoir 24.07.2020 à 18:17

finalement le plus intéressant de cette pandémie c’est de voir de quelle façon ces idiots d’humains réagissent et de préparer le prochain virus, et si il est mortel par contact aérosol comme la covid 19 alors c’est sur qu’il n’y aurait pas beaucoup de survivants. l’humanité à perdu l’instinct de survie.