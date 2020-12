Tourisme : Quarantaine pour les Français qui iront skier en Suisse

Paris va instaurer un isolement de 7 jours pour ses citoyens tentés d’aller skier à l’étranger pendant les fêtes. Des contrôles aléatoires seront menés aux frontières avec la Suisse.

Le gouvernement envisage de mettre en place une période d’isolement de 7 jours pour les Français qui seront allés skier à l’étranger pendant les fêtes, a affirmé le Premier ministre Jean Castex. Des contrôles seraient menés aux frontières de l’Espagne et de la Suisse.

Les préfets des départements limitrophes «pourraient ordonner un isolement de sept jours» pour les Français qui rentreraient d’une station de ski suisse ou espagnole. «La conclusion à en tirer, c’est que je ne vais pas en Suisse» pour skier, a ajouté Jean Castex. La Premier ministre a précisé que ces mesures restrictives seront mises en place si la Suisse et l’Espagne décident de garder leurs stations ouvertes.

Transfrontaliers pas concernés

Interrogé pour plus de précisions, Matignon a affirmé: «c’est à la main des préfets» et «cela ne concerne pas les travailleurs transfrontaliers». Emmanuel Macron avait annoncé mardi qu’il envisageait de prendre «des mesures restrictives et dissuasives» pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger, notamment en Suisse, à Noël, alors que les remontées mécaniques seront fermées en France.