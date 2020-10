Prendre l ’ avion pour partir quelques jours changer d ’ air malgré les quarantaines et restrictions? Au départ de Genève, les possibilités se font de plus en plus ténues. Ainsi, acheter un billet Easyjet pour Madrid, Stockholm ou l’ É cosse n’est plus possible jusqu’à mi-décembre. Pour aller jusqu’à Barcelone avec Swiss par exemple, il faut désormais passer par Zurich, comme l’a relaté samedi la «Tribune de Genève».