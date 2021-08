Tennis - Quarante coups magiques pour fêter les 40 ans de Roger Federer

Tout a été écrit, raconté, disséqué concernant Roger Federer et le passage de son cap de la quarantaine. On a donc choisi de laisser parler sa raquette pour lui rendre hommage ce dimanche. Et ça tombe bien, puisque l’ATP elle-même a réalisé un chouette clip de quelques-uns des coups les plus magistraux du «Maître».