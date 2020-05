Quarante nouveaux cas de coronavirus en un jour

L'espace commentaires a été déactivé

Juliette 20.05.2020 à 11:16

Possible que vos commentaires soient aussi stupides??? Je pense que vous n’avez pas eu le malheur d’avoir quelqu’un dans votre entourage qui a été atteint.... encore une fois l Égoïsme prime.... bravo!!!! Vous êtes tous bien pris dans l’omertà .... savez-vous que dans les écoles romandes en présence de cas confirmés de covid 19 le protocole dit que l’information ne doit pas être diffusée et que c est le médecin cantonal qui décide??? Et puis on ose parlé de la Chine????