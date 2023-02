France : Qu’arrive-t-il à Édouard Philippe?

Sous le feu des projecteurs depuis son arrivée à Matignon en 2017, Édouard Philippe a changé à maintes reprises d’apparence. On se souvient notamment de sa barbe noire tachetée de blanc à l’époque de la crise sanitaire, une particularité qui avait alors interloqué les Français et donné lieu à toutes sortes de spéculations. L’ancien Premier ministre a expliqué jeudi soir être atteint d’alopécie, une maladie qui lui blanchit et lui faire perdre sa pilosité.

Sur BFMTV, le discret maire du Havre a accepté de se confier sur son état de santé. Il s’est montré rassurant, expliquant qu’il est en pleine forme et que sa maladie n’est «ni douloureuse, ni dangereuse, ni contagieuse, ni grave». «J’ai perdu mes sourcils et je crois qu’ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie», décrit l’ancien Premier ministre.