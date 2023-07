Qu’est-il arrivé à Rosalia juste avant son concert au Paléo

La star, récipiendaire de deux Grammies et onze Latin Grammy Awards, a en effet posté le 16 juillet 2023 sur Insta­gram une photo troublante. Sur celle-ci, légendée simplement «Journée riche en événements», on la découvre en larmes. Devenue virale, l’image a été likée plus de 1,3 million de fois en seulement vingt-quatre heures et a généré de nombreux commentaires. Certains imaginent que l’Espagnole a rompu avec son fiancé, d’autres qu’elle est triste à l’approche de la fin de sa tournée. Peut-être en saurons-nous davantage après son show à Nyon.