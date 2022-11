Il rêvait d’une première ligne, idéalement de la pole position, il devra se contenter de la seconde: Fabio Quartararo (Yamaha), obligé de gagner dimanche l’ultime course de la saison pour espérer conserver son titre mondial – il devra, en plus, compter sur un souci de Francesco Bagnaia (Ducati), à qui une 14e place est suffisante – a encore tout donné en cette seconde journée d’essais, décisive, en signant le quatrième temps. Une journée marquée par de nombreuses chutes dans la matinée – dont celle spectaculaire de Marco Bezzecchi, sa Ducati ayant pris feu –, par un tour parfait de Jorge Martin (Ducati), mais aussi par la joie non cachée de Marc Márquez (Honda), très heureux de sa deuxième place.

Quartararo? On l’a dit, le Français a fait le job. Et on l’a vu lors de la quatrième et dernière séance d’essais libres, c’est bien lui qui, avec le Portugais Miguel Oliveira (KTM), a montré le meilleur rythme. Est-ce dire que l’incroyable peut se produire sous le soleil de Valence, où l’on attend plus de 80’000 spectateurs? Si Bagnaia n’a signé que le huitième chrono des qualifications, il n’a jamais semblé être emprunté, conscient que l’essentiel, pour lui, est de ne pas commettre d’erreurs en course.