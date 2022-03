Motocyclisme – Quartararo en pole, Márquez a tout essayé

Fabio Quartararo a signé la pole-position au terme d’une des séances les plus folles de ces dernières années.

On pressentait que, dans la première phase des qualifications – ceux qui n’ont pas assuré une place dans le top 10 après les trois séances d’essais libres se retrouvent en compétition pour deux places qualificatives –, la tension allait être extrême. Sur le circuit de Mandalika à peine terminé, à l’adhérence forcément limitée, personne n’avait pourtant imaginé que l’on vivrait les quinze minutes les plus folles de ces dernières années.

Déjà, dès FP4 – une séance de trente minutes où les pilotes roulent en configuration course –, les émotions avaient été nombreuses. A commencer par un souci technique sur la Suzuki d’Alex Rins, de l’huile coule sur la piste, Zarco en est la «victime» (sans mal pour le Français), avant que Rins, dont la moto commence à brûler, saute en marche de sa RGV. Le drapeau rouge va être montré et il faudra une bonne vingtaine de minutes pour nettoyer la piste.

Nous voici ainsi arrivés à ce fameux quitte ou double: quatorze concurrents, deux seuls élus. Parmi les candidats, Marc Márquez, qui connaît l’importance de s’élancer sur l’une des deux premières lignes. Comme toujours, l’octuple champion du monde donne tout, il tombe une première fois, se relève et court à la recherche d’un scooter qui va lui permettre de revenir à son stand pour enfourcher sa seconde moto; il lui reste alors un seul tour, il repart de plus belle, mais tombe une seconde fois: la Honda, décidément, reste toujours compliquée à maîtriser.

Marc Márquez loin du compte (15e), c’est Fabio Quartararo (Yamaha) qui s’offre sa première pole depuis le GP de Catalogne de l’an dernier, malgré la présence de six (sur douze!) Ducati dans cette explication finale. Le Niçois sera accompagné, en première ligne, par son compatriote Johann Zarco (troisième) et par l’équipier de celui-ci, l’Espagnol Jorge Martin. Départ de la course à 8 heures, dimanche matin.