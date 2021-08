Victoire française en MotoGP - Quartararo ne fait pas les choses à moitié

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a décroché dimanche sa 5 e victoire de la saison de MotoGP au Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone dimanche, devant des tribunes pleines. Ce résultat lui permet de porter à 65 points son avance en tête du championnat du monde. Les Espagnols Alex Rins (Suzuki) et Aleix Espargaro (Aprilia) sont deuxième et troisième. Ce dernier offre à la marque italienne son premier podium depuis son retour dans la catégorie en 2015.

En Moto3, l’Italien Romano Fenati (Husqvarna) a remporté depuis la pole position son premier Grand Prix de la saison de Moto3. En tête de toutes les séances ce week-end et pendant toute la course, Fenati partage le podium de cette 12e manche avec ses compatriotes Niccolo Antonelli (KTM) et Dennis Foggia (Honda).