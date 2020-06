Bossonnens (FR)

Quartier évacué à cause d’une fuite de gaz

Un incident s’est produit sur un chantier, mercredi après-midi. Les riverains, dans un rayon de 100 mètres, ont dû quitter préventivement leur domicile. Ils ont pu rentrer chez eux vers 18h.

D’entente avec les pompiers locaux et ceux venus en renfort de Châtel-Saint-Denis, les agents de la police cantonale ont procédé à l’évacuation préventive des habitants du quartier, dans un rayon de 100 mètres autour du chantier. Le trafic ferroviaire entre Châtel-Saint-Denis et Palézieux a été interrompu et la circulation des véhicules a été interdite, notamment entre Bossonens et Attalens pour les besoins de l’intervention, écrit mercredi la police fribourgeoise.