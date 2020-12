France : Quartiers noyés sous les ordures à Marseille

Les poubelles s'accumulaient toujours ce lundi dans la cité phocéenne, malgré un arrêté de réquisition, au 12e jour de grève d'une partie des éboueurs.

Mais «il n'y a pas de sortie de crise en vue, les salariés ayant refusé la réquisition décidée ce matin par arrêté de la préfecture de police» pour motif sanitaire, a regretté lundi la métropole Aix-Marseille-Provence, compétente pour le ramassage des poubelles dans la seconde ville de France. En attendant que la situation se débloque et que les éboueurs de Polyceo, une filiale de Derichebourg, reprennent le travail dans ces 2e, 15e et 16e arrondissements où il sont chargés du traitement des ordures, la métropole a annoncé le dépôt de huit bennes, lundi et mardi, dans les secteurs les plus touchés, «afin que les habitants ne soient plus contraints de jeter leurs poubelles sur la voie publique».