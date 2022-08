Quasi à sec, la vallée de Joux appelle l’armée en renfort

Le parcours de canalisation, long de 6,5 km et demi, nécessitait l’intervention de l’armée.

Face à la sécheresse, elle a décidé de prendre les devants. La vallée de Joux a demandé l’intervention de l’armée pour installer des infrastructures éphémères qui permettront de pomper l’eau du lac si le réseau habituel venait à ne plus suffire. «Notre réseau est alimenté par trois nappes phréatiques et trois sources en surface. La moitié de ces points sont actuellement au plus bas, explique le syndic de la commune de L’Abbaye (VD), Christophe Bifrare. Même si nous ne sommes pas encore officiellement dans le rouge, il ne nous semblait pas judicieux d’attendre de l’être pour agir.»