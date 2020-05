Actualisé 05.05.2020 à 13:15

Genève

Quasi retour à la normale pour les marchés

Le 11 mai, les stands vont à nouveau pouvoir être disposés côte à côte, mais les mesures de protection restent en vigueur.

de Maria Pineiro

Les marchés davantage libres Les mesures organisationnelles devraient perdurer. KEYSTONE

Lundi prochain, les marchands pourront à nouveau entrevoir une forme de normalité. A cette date, le Conseil fédéral autorisera à nouveau la tenue de marchés, alimentaires ou non. Exit donc les stands disposés à 70 mètres les uns des autres. Pour autant, flâner en tout insouciance entre des étals et tâter les légumes avant de les choisir ne semble pas encore à l’ordre du jour. Les mesures de protection édictées par le Conseil fédéral s’appliquent. «Un plan de protection doit être adopté par les organisateurs des marchés et appliqué par chaque marchand», précise le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édicté un plan modèle auquel devront se conformer les commerçants.

Concrètement, les stands pourront être disposés les uns à côté des autres, mais des mesures vont être prises: des barrières organiseront l’espace afin de «gérer les clients. Un sens unique pourrait éventuellement être préconisé selon la grandeur de la place. Le principe pour les magasins de 10 mètres carrés par personne s'applique également au marché». Les distances de deux mètres devront également être respectées. Comment les communes, qui ont la responsabilité des marchés vont s’y prendre? A quoi vont ressembler ces lieux de convivialité? Les communes comme la Ville de Genève et Carouge attendent les directives cantonales avant de se déterminer.

Pas d’apéro au marché

Outre les produits frais et le non-alimentaire, les stands de nourriture à l’emporter sont également à nouveau autorisés. Néanmoins, il ne sera pas possible de se réunir à plus de cinq personnes. La possibilité de manger sur place, comme le font de nombreux Genevois le dimanche à Plainpalais sera possible, pour autant que les terrasses soient organisées comme dans les restaurants. «Une délimitation du périmètre des tables liées à un stand (type terrasse) serait fortement conseillée pour assurer la distance avec les passants et clients du marché», souligne le DSES. Autre nouvelle qui ne ravira pas les adeptes d’apéro en manque depuis des semaines, les marchés du jeudi soir des Grottes, de Carouge ou de Meyrin, ne seront en principe pas autorisés, car assimilés à des manifestations.