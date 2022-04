Football : Quatorze ans plus tard, Joaquin pose à nouveau nu avec le trophée

Les joueurs comme les supporters du Real Betis Balompié ont prolongé le plaisir après leur titre en Coupe du Roi. Joaquin symbolise parfaitement l’euphorie qui règne à Séville. Il a posé avec le trophée, avec un emoji pour cacher ses parties génitales.

Quitte à attendre plus de quatorze ans pour fêter un titre, autant le célébrer sans complexe. Les joueurs du Real Betis Balompié ont eu droit au traditionnel défilé en bus pour présenter le trophée dans les rues de Séville. Petit détour par la cathédrale, puis ils sont ensuite arrivés au stade Benito-Villamarin. Ambiance écharpes et fumigènes pour cette équipe qui est parvenue à gagner son premier titre après dix-sept ans. Membre iconique de l’équipe, Joaquin a patienté pendant quatorze ans entre sa dernière Coupe du Roi – avec Valence en 2008 – et celle qui vient couronner sa saison avec le Real Betis. À bientôt 41 ans, le footballeur a décidé de faire un clin d’œil au passé. Il a pris la même pose qu’à l’époque. Une coupe, un doigt vers le ciel, un grand sourire. Le tout, en étant nu.

L’ailier est reconnu pour son travail au quotidien, que ce soit pour motiver les troupes ou pour se maintenir en forme. «The Athletic» revient sur une interview datant de 2019, lorsqu’un journaliste lui a demandé le secret de sa longévité. Jambon espagnol, vie et allaitement jusqu’à ses 6 ans: le footballeur insiste régulièrement sur sa rigueur d’entraînement. «Je m’entraîne plus que quiconque, me repose davantage que quiconque, je mange mieux que personne, et plus que tout, j’aime le football plus que quiconque», affirmait-il à Canal Sur.