France : Quatorze chiens retrouvés morts de chaleur dans une caravane

Mais, selon lui, la climatisation serait tombée en panne et, quand il serait revenu chez lui au cours du week-end, des chiens étaient décédés, a-t-on précisé de même source. Le présumé éleveur clandestin a alors brûlé les corps avant de les enterrer. Il aurait cependant été convaincu par un ami d’aller relater les faits à la police.

Enquête en cours

Interrogé, le parquet de Chalon-sur-Saône a simplement confirmé que «14 chiens» avaient été retrouvés morts et qu’une enquête était en cours pour connaître les raisons de ces décès. Six autres animaux qui étaient dans la caravane, dont des chiots, ont été récupérés dans un état parfois critique par la SPA locale.

«Les quatre chiennes ont des plaques qui peuvent être de la teigne et une forte odeur d’urine sur elle… On voit qu’elles étaient dans des conditions déplorables et qu’elles ont servi à de l’élevage», témoigne une employée de la SPA, contactée par l’AFP. Les chiots sont tous deux âgés de cinq mois, a-t-elle précisé.