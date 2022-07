Braquage de Chavornay (VD) : Quatorze et huit ans de prison requis contre les deux Genevois

La procureure Claudia Correia a eu la main lourde avec les deux trentenaires soupçonnés d’être impliqués dans le hold-up d’un fourgon blindé en février 2018. Elle a réclamé des peines sévères à leur encontre, mercredi à Renens.

Me Robert Assaël s’est livré à une plaidoirie de haut vol et exigé l’acquittement de son client, mercredi à Renens. 20 minutes/Marvin Ancian.

La troisième journée du procès du braquage de Chavornay a donné lieu à des belles passes d’armes entre le Ministère public et les avocats. Claudia Correia a requis 14 ans de prison contre Hakan* et 8 ans contre Avni*, deux Suisses d’origine kurde accusés d’avoir eu un rôle dans un coup qui avait permis à ses auteurs de faire main basse sur 25 millions de francs. Défenseur d’Avni, Me Robert Assaël a exigé l’acquittement de son client tandis que Me Laurence Piquerez, qui représente les intérêts d’Hakan, a admis la complicité de son client dans cette affaire et plaidé une peine maximale de sept ans de privation de liberté.

La loi du talion

A l’écoute des peines requises par la procureure, les deux accusés sont restés impassibles. Durant son plaidoyer, Me Assaël s’est insurgé contre la loi du talion pratiquée par la justice vaudoise dans cette affaire. Outre l’acquittement d’Avni, il a également réclamé une indemnité pour la détention injuste subie par son client, lequel n’a pas souhaité ajouter quoi que ce soit en fin d’audience. Hakan a, au contraire, pris la parole et formulé des excuses, notamment à l’adresse d’Ali*, le convoyeur de fonds braqué et dont la fille avait été prise en otage.

Dans un autre registre, Me Coralie Devaud, avocate d’Ali, a fustigé le comportement de SOS Surveillance. Elle a rappelé que l’ancien employeur de son client n’avait jamais soutenu Ali après le braquage et qu’il l’avait, au contraire licencié sans ménagement. Me Laurent Moreillon a répondu en arguant qu’il s’agissait de la procédure normale, lorsque des soupçons de complicité pesaient sur un employé. La cour criminelle rendra son jugement le vendredi 15 juillet, dans l’après-midi.

*prénoms d’emprunt