Espagne: 14 migrants s'enfuient après un atterrissage d’urgence bidon

Espagne : Quatorze migrants dans la nature après un atterrissage d’urgence bidon

Neuf arrestations

Lorsque l’appareil s’est posé, une ambulance et trois patrouilles de police sont venues évacuer la femme enceinte mais un groupe de 27 personnes a alors «quitté l’avion et a tenté de s’enfuir», a indiqué cette source. Cinq sont retournées spontanément à bord de l’avion et neuf autres, dont la femme enceinte, ont été arrêtées. Un examen à l’hôpital a révélé que cette dernière «n’était pas sur le point d’accoucher, elle a donc été arrêtée pour trouble à l’ordre public», a encore ajouté cette source. La police recherche les 14 autres personnes qui ont réussi à s’enfuir.

Un faux diabétique en 2021

Il s’agit du deuxième incident de ce type en Espagne en un peu plus d’un an. Le 5 novembre 2021, un autre avion reliant Casablanca à Istanbul avait dû atterrir en urgence sur l’île espagnole de Majorque, dans les Baléares, quand l’un des passagers, apparemment diabétique, avait fait un malaise et semblait être dans le coma. Alors qu’il était évacué de l’avion avec un compagnon, 21 personnes avaient pris la fuite. Là encore, la police n’était pas parvenue à arrêter tous les fuyards, la plupart Marocains, et seules 12 personnes avaient pu être retrouvées.