États-Unis : Quatorze morts à Chicago pendant le week-end de la fête nationale

Les morts par balle se sont multipliées ce week-end à Chicago, alors que le pays fêtait l’anniversaire de son indépendance.

Gangs

Dans l’espoir d’apaiser l’édition 2021, un groupe de femmes a campé, prié et jeûné sur un parking de leur quartier. «Il y a de plus en plus de policiers et de plus en plus de violence, le seul moyen de régler le problème passe par nous», a expliqué Jacqueline Reed, 71 ans.