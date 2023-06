Quatorze morts dans des feux de forêt au Kazakhstan

La situation est sous contrôle et les habitations ne sont pas menacées par le feu, malgré l’évacuation de 316 personnes, a précisé le ministère, reconnaissant des difficultés dues à la température élevée et au vent se propageant dans presque toutes les directions.

Lourd bilan

Plus d’un millier de personnes, principalement des membres des ministères des Situations d’urgence et de la Défense, participent à l’extinction de ces feux de forêt. Il s’agit du bilan le plus lourd de ces dernières années dans cette ex-république soviétique grande comme cinq fois la France. D’après les autorités locales, l’incendie a été déclenché par la foudre, le 8 juin.