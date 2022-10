Nigeria : Quatorze morts dans le naufrage d’un bateau

Les victimes, 11 hommes et trois femmes, étaient parties pour célébrer l’anniversaire de la naissance de Mahomet sur l’autre rive du Shagari, lorsque leur bateau a chaviré sur ce cours d’eau, «à mi-chemin», a déclaré à l’AFP le responsable du district de Shagari, Alyu Abubakar Dantani. «Nous avons récupéré les corps des 14 victimes et les avons enterrées hier» (mercredi), a-t-il ajouté. Alyu Abubakar Dantani a ajouté que 10 autres passagers ont été secourus par des habitants.

Fréquents accidents

Les accidents impliquant des bateaux sont fréquents au Nigeria. Ils sont souvent liés à une surcharge des navires, à une vitesse excessive, à un mauvais entretien et au non-respect des règles de navigation. Il y a deux semaines, 76 personnes sont mortes lorsque leur bateau surchargé a chaviré dans l’État d’Anambra (sud-est).

Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays le plus peuplé d’Afrique ont été ravagées par les pires inondations de la décennie au Nigeria. Celles-ci ont fait plus de 600 morts et 1,3 million de déplacés, selon les services d’urgence.