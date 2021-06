Yémen : Quatorze personnes tuées dans un bombardement

Samedi soir, une station essence a été bombardée à Marib, dernier bastion des forces gouvernementales dans le nord du Yémen.

«Les milices des Houthis ont pris pour cible la station-service alors que des dizaines de voitures y faisaient la queue, déclenchant un incendie gigantesque qui a tué 14 civils, dont une fillette, et blessé cinq autres, dont un enfant», a indiqué l’agence Saba. Les Houthis n’ont pas réagi à cette déclaration.

«Missile balistique»

D’après Saba, l’attaque, qui a eu lieu dans le quartier nord de Rawda, a été perpétrée «avec un missile balistique et un drone piégé». Un ambulancier de la ville de Marib a confirmé à l’AFP le bilan des victimes.

«Crime terroriste odieux»

Le ministre yéménite de l’Information, Mouammar Al-Eryani, a condamné sur Twitter un «crime terroriste odieux qui constitue un crime de guerre». Le conflit, déclenché en 2014 par la prise de Sanaa par les Houthis, a fait des dizaines de milliers de morts selon des organisations humanitaires et des millions de déplacés.

Plus des deux tiers des 30 millions d’habitants, confrontés à des risques accrus d’épidémies et de famine, dépendent de l’aide internationale. C’est, selon l’ONU, la pire crise humanitaire au monde. La visite des médiateurs omanais à Sanaa «semble être destinée à convaincre les Houthis d’accepter un cessez-le-feu et de participer aux négociations de paix», a souligné une source rebelle sous le couvert de l’anonymat.