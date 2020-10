Nigeria : Quatorze soldats tués dans une attaque de djihadistes

Des combattants de l’Etat islamique ont lancé un assaut samedi contre une base militaire située dans le nord-est du pays. Plusieurs soldats sont également portés disparus.

Mitrailleuses et lance-grenades

Deux sources, qui ont requis l’anonymat, ont indiqué à l’AFP que des combattants du groupe Etat Islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) avaient attaqué vendredi la base militaire de Jakana avec des mitrailleuses et des lance-grenades, une offensive suivie d’intenses combats.

«Nous avons perdu 14 soldats dans la bataille, dont l’officier en charge et un autre officier», a affirmé une de ces sources. Plusieurs soldats sont portés disparus, a précisé une seconde source, qui a donné un bilan des pertes identique. Quatre camions chargés de mitrailleuses ont été dérobés lors de l’attaque.

Jakana se situe à 25 km de Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, épicentre de l’insurrection djihadiste au Nigeria. Elle est à l’intersection d’une route stratégique pour les combattants de l’Iswap, reliant leurs camps dans la forêt de Benisheikh et leurs repaires de Buni Yadi, dans la région de Yobe.

Nombreuses attaques

Le village et la base militaire qui y est installée ont été la cible de nombreuses attaques du groupe, issu d’une scission de Boko Haram. L’armée nigériane a entamé lundi une vaste opération de ratissage dans une zone comprenant Jakana.

L’insurrection islamiste s’est développée dans le nord-est du Nigeria à partir de 2009, avant de se propager dans les pays voisins, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Depuis cette date, plus de 36’000 personnes (principalement au Nigeria) ont été tuées, et trois millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU.